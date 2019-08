Violente scontro nelle prime ore di questa mattina in Via Cavaleri Magazzeni nei pressi dell’incrocio con via dei Borboni. Due auto per cause che dovranno essere accertate da parte dei poliziotti della sezione volanti intervenuti sul posto, si sono impattate per fortuna senza gravi conseguenze per i giovani che erano a bordo. L’incrocio, pericoloso, non è nuovo a sinistri di questo tipo.