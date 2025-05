Rissa a calci, pugni e colpi di bottiglia, ieri pomeriggio in via Gioeni, a pochi passi dalla via Atenea, ad Agrigento. A darsela di santa ragione giovani immigrati per motivi sconosciuti. Ad evitare il peggio l’arrivo provvidenziale e tempestivo dei carabinieri del nucleo Radiomobile e dei poliziotti della sezione Volanti. I protagonisti della zuffa, appena hanno sentito le sirene, hanno abbandonato la zona. Tranne un immigrato rimasto ferito. Con un’ambulanza del 118 è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio.

Non versa, per sua fortuna, in pericolo di vita. Sono in corso indagini per cercare di identificare i partecipanti. Tutto quanto sarebbe partito da un alterco. Parolacce, offese, spintoni fino a quando la situazione ha preso una brutta piega. Dalle parole alle vie di fatto, infatti, il passo è stato breve. Sono volati calci e pugni, e all’improvviso alcuni degli esagitati hanno raccolto da terra delle bottiglie di vetro. Alcune persone si sono rivolte al 112.

