È venuto a mancare prematuramente, all’età di 53 anni, Vincenzo Sammartino stimato commerciante e titolare di una omonima pregiata gastronomia in via Pirandello ad Agrigento, punto di riferimento per tanti clienti affezionati e appassionati dei sapori autentici della tradizione locale.

La notizia della sua scomparsa, avvenuta nelle scorse ore, ha suscitato profondo cordoglio tra commercianti, amici, clienti e in tutti coloro che ne hanno apprezzato, nel corso degli anni, la competenza, la dedizione al lavoro e la cortesia con cui accoglieva ogni persona nel suo negozio.

Il suo locale ha rappresentato non solo un’eccellenza gastronomica ma anche un luogo di relazioni umane, convivialità ed eccellenza dei sapori agrigentini più autentici.

Era conosciuto in città anche per la sua passione per il Rugby. Negli anni Ottanta ha avuto un ruolo nella formazione locale Miraglia Rugby

Lascia un vuoto profondo nella sua famiglia, nel quartiere e nella rete commerciale della città, dove era considerato un esempio di imprenditore appassionato e leale.

La redazione di Agrigentooggi si unisce al dolore dei familiari, degli amici e di quanti gli hanno voluto bene, esprimendo le più sincere condoglianze per questa perdita improvvisa e dolorosa.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp