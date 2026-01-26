Violazioni in materia di sicurezza. Il personale dell’Ispettorato nazionale del lavoro ha sanzionato due imprese edili di Raffadali. I controlli, effettuati il 22 gennaio dal contingente Sicilia, hanno riguardato un cantiere dove erano presenti due lavoratori.

Gli ispettori hanno riscontrato in un caso un ponte su cavalletti non conforme alle norme, con rischi per l’incolumità degli operai. Nell’altro, i passaggi erano ostruiti da materiali e attrezzature che rendevano difficoltosa la circolazione all’interno dell’area di lavoro.

Per le due imprese sono scattate ammende per un totale di 2.420 euro.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp