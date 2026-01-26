I poliziotti del Commissariato di Sciacca hanno denunciato tre persone. Una trentenne è stata denunciata per omessa custodia di un veicolo sottoposto a sequestro. L’auto era stata affidata alla sua custodia ai fini della confisca, ma al momento del controllo è risultata venduta. Una trentacinquenne invece è finita nei guai per avere occupato abusivamente un alloggio popolare nel quartiere Perriera. Gli agenti, intervenuti in un appartamento dell’Iacp, l’hanno trovata all’interno dopo che avrebbe forzato la porta d’ingresso di abitazione non assegnata.

Infine un quarantenne saccense, si sarebbe messo alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. L’uomo è rimasto coinvolto in un incidente stradale nel quartiere di San Michele tra un’auto e un ciclomotore, con il danneggiamento anche di una vettura in sosta. La patente gli è stata ritirata. La conducente del ciclomotore, una giovane saccense, ha riportato lievi ferite ed è stata medicata in ospedale.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp