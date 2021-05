Violazioni anticovid, chiusi bar e negozio di abbigliamento

Chiusi un bar, e un negozio di abbigliamento, per violazioni delle norme anti Covid. E’ successo a Licata. Nel primo caso l’ispezione è scattata per un bar del centro. I poliziotti del Commissariato licatese hanno notato un via vai di avventori davanti all’esercizio pubblico. Da qui è scaturita la decisione di intervenire. Una volta dentro hanno accertato, che il titolare era intento a somministrare alimenti e bevande, in un orario non consentito. E’ stato sanzionato con una multa da 400 euro, e disposta la chiusura del locale per tre giorni.

Nell’ambito di un altro controllo, la polizia ha scoperto il mancato rispetto delle regole da parte del proprietario di negozio di abbigliamento, trovato regolarmente aperto, invece, di osservare l’obbligatoria chiusura domenicale. Per il commerciante è scattata la sospensione dell’attività per 5 giorni, ed è stato contravvenzionato 400 euro.

Nel corso delle varie attività sono state elevate altre 4 sanzioni da 400 euro ciascuno: due persone trovate a circolare nell’orario del coprifuoco, ed altre due poiché “pizzicate” fuori dal proprio comune di residenza senza un valido motivo.