Danneggiata l’autovettura di un artigiano

Un atto vandalico, come tanti, oppure un’azione delinquenziale a scopo di vendetta. Saranno le indagini a chiarire il movente del danneggiamento di un’autovettura, una Mercedes classe C, utilizzata da un artigiano 43enne, di Canicattì. Tutto quanto di notte, mentre l’uomo si trovava sul luogo di lavoro, nei pressi della via Toselli.

Proprio in quei momenti i responsabili sono entrati in azione. Con l’utilizzo di un arnese appuntito, hanno danneggiato, mediante rigature, la vettura in varie parti della carrozzeria. Danneggiate le quattro portiere, il cofano, i paraurti anteriore, e posteriore, e i quattro parafanghi. Poi sono fuggiti via.

A fare l’amara scoperta è stato lo stesso proprietario, l’indomani mattina, al momento di recuperare la vettura. Immediatamente ha dato l’allarme. Sul posto i poliziotti del Commissariato di Canicattì. Sulla vicenda è stata aperta un’indagine, a carico di ignoti, e con l’ipotesi di danneggiamento. Nella zona non vi sarebbero telecamere.