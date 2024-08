Scoperti tre lavoratori “in nero”, di cui un minorenne che non aveva finito la scuola dell’obbligo, e tante altre violazioni amministrative, penali e sanitarie. Tutte irregolarità accertate, nel corso di un controllo sulla sicurezza del lavoro, in un cantiere allestito in un fondo agricolo in territorio di Favara. Ad entrare in azione sono stati i carabinieri del nucleo Ispettorato del Lavoro del Comando provinciale di Agrigento, supportati dai militari dell’Arma della Tenenza cittadina.

Nel dettaglio al termine dell’attività di ispezione, una imprenditrice trentenne di Favara, titolare della ditta, è stata denunciata, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento. Deve rispondere di omessa sorveglianza sanitaria, mancata formazione ed informazione, omessa consegna dei dispositivi di protezione individuale, mancata installazione quadro elettrico cantiere, mancata difesa aperture prospicienti vuoto e omessa protezione scale fisse muratura.

Denunciata, a piede libero, anche una sessantenne, anche lei favarese, committente dei lavori, per omessa sorveglianza sanitaria, mancata formazione ed informazione, omessa consegna dei dispositivi di protezione individuale e per avere occupato alle proprie dipendenze un lavoratore minorenne che non aveva adempiuto all’obbligo scolastico. Adottato anche il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale per lavoro nero e gravi violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.