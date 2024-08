Un motociclista sessantenne è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto, ieri mattina, lungo la via Emporium non molto lontano da Villaggio Peruzzo e San Leone. L’uomo mentre viaggiava in sella a una Honda, pare che abbia perso il controllo del mezzo, forse a causa di un avvallamento presente sul manto stradale, cadendo a terra.

Mentre la moto ha continuato per qualche metro la sua corsa, lui è piombato pesantemente sul marciapiede. Con un’ambulanza del 118 è stato portato all’ospedale San Giovanni di Dio. Non versa, per sua fortuna, in pericolo di vita- Sul posto per i rilievi gli agenti della sezione Infortunistica stradale della polizia municipale.