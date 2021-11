Violazioni al CdS e mancato rispetto regole anticovid, elevate diverse multe e sanzioni

I poliziotti del Commissariato di Licata contro chi non rispetta le regole del Codice della strada, e le normative anti-Covid. Per volontà della questure di Agrigento, Rosa Maria Iraci, negli ultimi giorni sono state messe in campo ben 10 pattuglie, e 30 uomini per effettuare delle attività di controllo a tappeto del territorio licatese.

Ben 15 i posti di blocco effettuati, con 182 persone identificate, e 93 mezzi sottoposti a verifica. Sono 25 le sanzioni elevate per varie violazioni al Codice della strada, e 4 i sequestri operati ai danni di altrettante auto, con ben 60 punti di patente decurtati.

I controlli hanno riguardato anche degli esercizi pubblici, in uno di questi, è scattata una sanzione amministrativa elevata, per mancato rispetto delle normative antiCovid.