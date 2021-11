Fortitudo, l’italoargentino Nicolas Morici si racconta e punta alla serie A2

Nato e cresciuto a Rosario, in Argentina, si forma cestisticamente a Catanzaro. Si racconta Nicolas Morici e parla del suo approdo ad Agrigento nella sua prima intervista con la maglia della Fortitudo Agrigento. E’ un agonista da tutta la vita e prova a dare il 100% ogni volta che scende in campo. Tiene particolarmente anche alla coesione del gruppo per arrivare ad avere quel qualcosa in più per arrivare fino in fondo. Tra una grigliata e l’altra, a lui , è chiesto di contribuire a portare la squadra in A2: “ Sarà un campionato lungo- dice Nicolas- e ci sarà tanto lavoro per arrivare al top delle condizioni. La Fortitudo merita di salire di categoria”.