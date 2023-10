E’ stato condannato dalla Corte d’Appello di Palermo per violazione degli obblighi di assistenza familiare. Un sessantasettenne licatese, dopo la sentenza, è stato arrestato dai poliziotti del Commissariato di Licata, in esecuzione ad un provvedimento, emesso dall’ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Agrigento. L’uomo deve scontare 4 mesi di reclusione in regime di detenzione domiciliare. La denuncia a carico del licatese era scattata per non avere adempiuto agli obblighi familiari di assistenza e mantenimento durante il matrimonio.