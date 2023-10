Ha rubato un telefono cellulare d’ultima generazione, a Caltabellotta, ma non l’ha fatta franca. Un trentenne di nazionalità marocchina, senza fissa dimora, è stato bloccato dai carabinieri delle Stazioni di Caltabellotta e Calamonaci. A carico del giovane è scattata la denuncia, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per l’ipotesi di reato furto aggravato.