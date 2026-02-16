Controlli nei locali del centro di Agrigento. Un esercente è stato denunciato per violazioni delle norme antincendio, un altro è stato multato per aver venduto alcolici a una minorenne, mentre alcuni interventi sono scattati per musica ad alto volume. Niente risse né liti, per fortuna, grazie anche al massiccio impiego di poliziotti, carabinieri, finanzieri e vigili urbani nell’ambito delle attività sulla cosiddetta movida, coordinate dal questore Tommaso Palumbo.

In un pub del centro cittadino i poliziotti hanno accertato la presenza di estintori scaduti e non revisionati: il titolare è stato denunciato in stato di libertà alla Procura di Agrigento per mancata revisione dei dispositivi antincendio.

In un altro caso, un esercente è stato sorpreso a vendere una bevanda alcolica a una ragazza minorenne. Nei suoi confronti è stata elevata una sanzione amministrativa compresa tra 250 e 1.000 euro. La giovane, fermata con una bevanda appena acquistata, è risultata avere 16 anni. Numerose anche le chiamate al 112 per musica ad alto volume in alcuni locali del centro. Gli interventi di polizia e carabinieri hanno portato all’abbassamento o allo spegnimento degli impianti musicali.

