Si è celebrato oggi un traguardo storico per il panorama culturale e formativo di Agrigento. La firma del Protocollo d’Intesa tra il Liceo Classico e Musicale “Empedocle” e il Parco Archeologico della Valle dei Templi segna l’inizio di una collaborazione d’eccellenza che trasforma il patrimonio millenario della città in un’aula permanente per le nuove generazioni.

L’Inner Wheel Club, da sempre vicino alle istituzioni educative e alla valorizzazione del territorio, accoglie con entusiasmo questo evento, sottolineandone la portata simbolica e pratica.

“L’Inner Wheel – ha commentato la Presidente Patrizia Di Giovanni Vitellaro -si compiace, oggi, di un meraviglioso traguardo che profuma di storia e di orgoglio. Questa firma del Protocollo d’Intesa tra il Liceo Classico e Musicale ‘Empedocle’ e il Parco Archeologico della Valle dei Templi non è solo un atto amministrativo, ma il ritorno a casa di una comunità di studi.

Da oggi, il Parco diventa ufficialmente il laboratorio a cielo aperto dei nostri ragazzi: la sede naturale dove la cultura classica va oltre i libri per farsi esperienza viva, tutela e cittadinanza attiva.

Questo momento tocca da vicino il nostro Club, che mi onoro di presiedere in questo anno di servizio, anche con l’emozione di chi ha vissuto quegli stessi banchi e riconosce in questa straordinaria sinergia il compimento di un destino culturale. Chi ha studiato al Liceo Classico sa che la Valle non è un semplice paesaggio, ma il respiro stesso dei nostri studi. È una giornata di profondo orgoglio anche per tutti gli ex alunni e per le nuove generazioni che avranno il privilegio di studiare nella Bellezza.

Ad maiora, ragazzi! – ha concluso la Presidente.

