Violate norme anti covid, chiusi un market e due esercizi pubblici

Tre esercizi commerciali sono stati chiusi dalla Guardia di finanza per violazione delle norme anti covid. I finanzieri, nel centro storico di Agrigento, l’altro giorno, hanno chiuso per la durata di cinque giorni, un market. Nel corso degli accertamenti è scaturito che il titolare, un quarantenne agrigentino, non si era preoccupato di collocare gli obbligatori cartelli, per regolare l’afflusso dei clienti, consentendo loro di entrare senza contingentamenti, e senza limitazioni, come invece richiesto dal decreto governativo per evitare la diffusione del contagio. E’ stata elevata anche una multa.

A Porto Empedocle i militari della Guardia di finanza della locale Tenenza hanno eseguito dei controlli nei pressi della Torre di Carlo V, e della scuola elementare Pirandello. Al titolare di un chiosco è stata elevata una sanzione di 400 euro, e contestuale chiusura dell’attività per cinque giorni. Un altro episodio simile a poca distanza quando i finanzieri sono entrati in un bar, dove alcuni clienti sono stati sorpresi all’interno a consumare. Per il titolare è scattata la multa pari a 400 euro, e la chiusura per cinque giorni.