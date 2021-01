Pizzicato in azione nel centro città, denunciato parcheggiatore abusivo

Era stato già trovato ad esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo. Sembrava avesse capito che sarebbe stato meglio per lui evitare di continuare con quella pratica illegale. Un 60enne, di nazionalità tunisina, da molti anni residente ad Agrigento, l’altro giorno, è stato nuovamente “pizzicato” in azione, in via Pio La Torre, dai carabinieri del Comando provinciale di Agrigento.

A suo carico è scattata un’altra denuncia, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per attività non autorizzata di posteggiatore.

Il Questore, l’anno scorso, esercitando le prerogative riconosciutegli in via esclusiva dalla legge ha applicato diversi provvedimenti Dacur, con il divieto di accedere ad una o più aree determinate della città. Aree dove, appunto, si può esercitare la “professione” di guardia macchine abusivo.