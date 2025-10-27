Hanno violato le prescrizioni imposte dal Daspo, il divieto di accedere alle manifestazioni sportive, a cui erano sottoposti da mesi. E’ successo il 12 ottobre scorso, in occasione della partita Akragas Slp-Noto, valevole per il campionato di Promozione, disputata allo stadio Esseneto. I poliziotti della Digos della Questura di Agrigento, a conclusione di una breve attività investigativa, hanno denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, tre tifosi dell’Akragas, di età compresa fra 25 e 40 anni, per violazione delle prescrizioni imposte dal provvedimento dell’Autorità.

Secondo quanto hanno accertato, prima dell’inizio della gara, un gruppetto di sostenitori della formazione biancazzurra, si sarebbe recato nel settore ospiti per rinnovare un gemellaggio. Una circostanza che non è passata inosservata agli agenti della Digos. Anche un quarto tifoso, recentemente arrestato prima della partita con il Ragusa, è stato infine sottoposto ad ulteriori tre anni di Daspo.

