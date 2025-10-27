Prestazione maiuscola del centrocampista dell’Akragas, autore di un gol di testa e di una gara da leader contro la Vigor Gela

AGRIGENTO – Se c’è un simbolo della crescita dell’Akragas di Seby Catania, quel simbolo porta il nome di Charles King. Contro la Vigor Gela, il centrocampista biancazzurro è stato protagonista assoluto: corsa, intensità e un gol di testa che ha aperto la strada alla vittoria.

Arrivato in estate con la fama di giocatore d’esperienza e di temperamento, King sta dimostrando sul campo tutto il suo valore, diventando punto di riferimento tecnico e mentale di un gruppo in piena evoluzione.

A fine gara, con la consueta umiltà, ha commentato la prestazione:

«Non so quanti gol di testa ho fatto nella mia carriera, ma sono veramente felice per la prestazione perché è quello che ci ha chiesto il mister. Spero che oggi abbiamo risposto bene. Siamo partiti bene e dobbiamo continuare su questa strada. Alla fine potevamo arrotondare il risultato, ma l’importante è che abbiamo approcciato bene la partita e che il gol sia arrivato nel momento giusto. Sono contento del risultato».

Già campione di Promozione in passato, King sa cosa serve per restare in alto e non si nasconde:

«Sì, è questa la strada giusta. Dobbiamo solo continuare così, con concentrazione e spirito di squadra. Ci siamo: l’importante è arrivare fino in fondo».

Un messaggio chiaro e diretto, in perfetto stile King: pochi fronzoli, tanta sostanza.

Con giocatori così, l’Akragas può guardare avanti con fiducia — perché quando il centrocampo parla la lingua del sacrificio e del cuore, il cammino diventa davvero quello giusto.

