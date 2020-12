Baristi sorpresi a servire nei tavoli, e persone in strada senza una valida motivazione. I poliziotti del Commissariato di polizia di Licata, nel giorno della vigilia, e per Natale, hanno elevato complessivamente 7 multe, per violazione del decreto legge, che stabilisce le misure anti Covid-19 per il periodo natalizio.

Quattro titolari di locali pubblici sono stati contravvenzionati per la somministrazione ai tavoli. Tre persone sono state multate, poiché, trovate in giro senza un valido motivo.