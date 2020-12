Tra polemiche e scetticismo, atterrato a Palermo aereo militare con 685 dosi

Scatta in Sicilia l’operazione Eos Vaccine day. Alle 23:22 e’ atterrato all’aeroporto “Falcone Borsellino” di Palermo un C27J dell’Aeronautica militare proveniente dall’aeroporto hub di Pratica di Mare, dopo una tappa a Cagliari, con a bordo le prime 685 dosi di vaccino anti-covid della Pfizer. Il prezioso carico e’ stato sbarcato con l’assistenza dell’handler GH e preso in carico dai Carabinieri, per il trasporto all’interno della caserma dell’Esercito Scianna di Palermo. Domani, infatti, Scrive ANSA, verranno somministrate nell’ospedale Civico del capoluogo le prime dosi a medici e infermieri delle strutture sanitarie siciliane. Intanto son state pubblicate le foto dell’arrivo dei vaccini.

“Domani in Italia comincia la vaccinazione simbolica anti-Covid, ma vige ancora la piu’ grande incertezza sull’inizio e sui tempi della vaccinazione diffusa. Al momento sappiamo solo che saranno dislocati 1500 gazebo a forma di primula nelle piazze, anche se gli esperti avevano raccomandato di usare per la vaccinazione palazzetti dello sport e strutture gia’ pronte. Ma intanto la Gran Bretagna ha gia’ vaccinato 800 mila persone a rischio, e la Germania ha gia’ a disposizione 150 mila dosi, con piu’ di un milione in arrivo, mentre l’Italia e’ ferma a 9750. Qualcuno dovrebbe spiegarci il perche’, invece di spettacolarizzare con filmati da Istituto Luce il viaggio dei Tir che hanno trasportato i primi vaccini. Il tempo degli annunci e degli spot e’ scaduto”. Lo afferma la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini.