La Procura di Agrigento ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini nei confronti di un 41enne di Racalmuto accusato di aver violato per ben 23 volte gli obblighi imposti dalla Sorveglianza speciale di Pubblica sicurezza a cui è sottoposto. Il provvedimento, che anticipa la richiesta di rinvio a giudizio, è firmato dal pubblico ministero Annalisa Failla.

L’indagato, già condannato per il reato di maltrattamenti, nel giro di pochi mesi non si sarebbe fatto trovare in casa durane i controlli, non si sarebbe presentato in caserma negli orari previsti e sarebbe anche stato sorpreso in giro senza autorizzazione. L’uomo è difeso dall’avvocato Gianfranco Pilato.

