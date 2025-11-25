Prime lauree al Polo Territoriale Universitario di Agrigento. Martedì 25 novembre, a partire dalle ore 8:00, nel plesso di via Quartararo, si svolgerà la proclamazione delle lauree in Infermieristica dell’Università degli Studi di Palermo.
L’evento segna un traguardo storico per il Corso di Studio in Infermieristica, coordinato dal professor Maurizio Soresi, e vedrà protagonisti 30 nuovi laureati, forti di un’esperienza di tirocinio formativo particolarmente significativa. Un percorso reso possibile grazie alla collaborazione con l’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento e con l’Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) di Agrigento.
Questo primo ciclo di studi, avviato ad Agrigento nell’anno accademico 2022/2023, rappresenta un passo avanti cruciale per il territorio, che potrà contare su nuovi professionisti sanitari altamente qualificati. In una fase in cui la carenza di infermieri mette in difficoltà molte strutture, laureare un numero così elevato di professionisti in una sola sessione sottolinea il ruolo strategico dell’università anche all’interno del sistema sanitario locale.
