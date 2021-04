Viola misura di prevenzione, uomo finisce nei guai

Si è reso responsabile della violazione degli obblighi derivanti dalla sottoposizione alla misura di prevenzione della Sorveglianza speciale di Pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, e delle ulteriori prescrizioni disposte dal Giudice. I poliziotti del Commissariato di Licata hanno denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, un uomo del luogo.

L’individuo, all’atto di un controllo domiciliare effettuato dai poliziotti, non è stato trovato in casa, violando di fatto la prescrizione imposta dal provvedimento della misura di prevenzione. La predetta misura della Sorveglianza speciale della durata di 1 anno e 6 mesi, alla quale il licatese era sottoposto sin dal 2018, era stata, nel tempo, più volte interrotta per ripetute violazioni.

Inoltre, nella giornata di ieri, il personale del Commissariato di Licata ha notificato ad un licatese una ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Agrigento con la quale l’uomo, quale commutazione della pena emessa da giudice con decreto penale di condanna, è stato sottoposto alla misura della libertà controllata, con obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia una volta al giorno.