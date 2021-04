Ecco l’elenco dei prossimi eventi in provincia di Agrigento, realizzato da

15 e 16 Maggio: Trekking&Yoga…

luogo e date da confermare (in attesa del nuovo dpcm)

30 Aprile: International Jazz Day Unesco, Giardino della Kolymbethra – Agrigento. EVENTO ONLINE

1 Maggio: Yoga open air, Sciacca.

2 Maggio, Trekking, Nelle viscere del Monte Kronio, Sciacca.

2 Maggio: Trekking, Veduta del lago Arancio da Cozzo Maroccoli, Sciacca.

9 Maggio: E-Bike, passeggiata da Agrigento a Giardina Gallotti.

15/16 Maggio: Trekking&Yoga, luogo e date da confermare (in attesa del dpcm).

15/16 Maggio: Giornate FAI di Primavera 2021, Agrigento.

15/16 Maggio: Buongiorno Ceramica 2021, VII edizione, Sciacca.

12/13 Giugno: Giro di Sicilia 2021, Agrigento.

20 Giugno: Agrigento Cooking Show

3 Luglio: Passeggiata e rievocazione “I Fenici e la porpora”, Capo Bianco – Riserva del Fiume Platani, Cattolica Eraclea.

15/18 Luglio: Campionato Italiano Vela Platu 25, Sciacca.

28/31 Luglio: SicilyMovie, Festival del Cinema di Agrigento, Valle dei Templi.

5/8 Agosto: Festivalle 2021, Valle dei Templi – Agrigento.

10 Ottobre: XVII Mezza maratona della Concordia, Agrigento.

31 Ottobre: Sicily International Triathlon, Sciacca.

Ogni prima Domenica di ogni mese: Ingresso gratuito alla Valle dei Templi, Museo Archeologico di Agrigento, Casa Natale Luigi Pirandello, Area archeologica di Eraclea Minoa.

MOMENTANEAMENTE SOSPESO

