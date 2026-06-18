I carabinieri della Compagnia di Licata hanno tratto in arresto un quarantacinquenne licatese. Data esecuzione a un decreto emesso dall’ufficio di Sorveglianza. L’uomo, che era riuscito a evitare l’estradizione e la detenzione carceraria in Germania, è stato sorpreso a violare le prescrizioni della misura cautelare a cui era sottoposto. Al termine delle formalità di rito, i carabinieri hanno accompagnato il quarantacinquenne alla Casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento.

L’uomo è stato condannato dal tribunale di Lindau per traffico di stupefacenti. Per questo motivo era stata richiesta l’estradizione. La corte di Appello di Palermo l’ha rigettata e contestualmente disposto l’esecuzione della condanna in territorio italiano, applicando il motivo di rifiuto facoltativo previsto per i cittadini italiani condannati all’estero. Era stato arrestato il 20 aprile scorso dai carabinieri di Licata in esecuzione di un mandato di arresto.

La condanna, divenuta definitiva nell’ottobre 2025, riguarda il traffico di almeno 20 chilogrammi di marijuana. Secondo la ricostruzione, il licatese avrebbe concordato con un complice la consegna della droga a scopo di rivendita, utilizzando piattaforme di chat criptate.

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