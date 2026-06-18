Gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in Sicilia sono in aumento. Nei primi quattro mesi del 2026, secondo l’ultimo rapporto Inail, le denunce di infortunio sono passate da 5.695 dello stesso periodo del 2025 a 6.406, con una crescita superiore al 12 per cento.

In aumento anche gli infortuni in itinere: 1.378 contro i 1.272 dell’anno precedente. A preoccupare sono anche gli episodi mortali. In Sicilia, a fine maggio, le denunce con esito mortale sono 29.

A fornire i dati è Francesco Piastra, presidente del comitato co.co.co.pro Inail, che segnala anche il nodo delle malattie professionali. In Sicilia, nei primi quattro mesi dell’anno, ne sono state denunciate 781, contro le 558 dello stesso periodo del 2025.

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