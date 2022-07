Viola divieto di avvicinamento: infermiere arrestato e portato in carcere

Sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento, e all’allontanamento della casa familiare, non avrebbe dovuto avvicinarsi all’ex moglie. Misura che avrebbe però reiteratamente violato, non attenendosi alle prescrizioni imposte. Ed è per questo motivo che a carico di un infermiere, cinquantenne, di Campobello di Licata, nelle scorse ore, il Gip del Tribunale di Agrigento, ha firmato un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare con il carcere. L’indagato è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Campobello di Licata, e dopo le formalità di rito, portato nella Casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento.