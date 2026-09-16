I carabinieri hanno arrestato, in flagranza di reato, un narese sottoposto alla misura del divieto di dimora nel territorio di Palma di Montechiaro e ai provvedimenti del divieto di avvicinamento alla persona offesa e dell’allontanamento dalla casa familiare.

I militari dell’Arma, nel corso di un giro di perlustrazione, hanno notato l’uomo alla guida di un ciclomotore lungo la strada Statale 115 e hanno deciso di seguirlo.

L’uomo si è fermato nei pressi dell’abitazione dell’ex compagna, sostenendo di essere andato a salutare i figli prima di recarsi al lavoro. Il narese è stato arrestato. In attesa della convalida d’arresto è stato ristretto agli arresti domiciliari. L’indagato è difeso dall’avvocato Ignazio Terranova.

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