Si chiude con un ottimo bilancio – dopo l’applauditissima proiezione dell’ultimo film, martedì 15 settembre – la quinta edizione de “I Film del Griffo”, la rassegna cinematografica ospitata nel suggestivo chiostro del Museo Archeologico Regionale “Pietro Griffo” di Agrigento. Dodici serate, dodici film e 2.400 spettatori complessivi, con tutti gli appuntamenti che hanno fatto registrare il tutto esaurito. Numeri che raccontano non soltanto il successo della rassegna, ma soprattutto la nascita e il consolidamento di un pubblico che ha scelto di ritrovarsi, sera dopo sera, per condividere la passione per il cinema.

«Chiudiamo questa edizione con una soddisfazione enorme – dichiara il direttore artistico Beniamino Biondi –. Dodici serate sold out e 2.400 presenze sono un risultato che va oltre le aspettative e che ci dice soprattutto una cosa: ad Agrigento esiste un pubblico straordinario, curioso e appassionato, che ha voglia di cinema e di occasioni culturali condivise. “I Film del Griffo” è ormai uno degli appuntamenti più attesi e seguiti dell’estate e siamo felici di aver consolidato, anno dopo anno, un pubblico sempre più numeroso e affezionato».

Un ringraziamento particolare va al Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi e al direttore Roberto Sciarratta, per il patrocinio e il sostegno accordato all’iniziativa sin dal suo esordio. «Desidero ringraziare il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi e soprattutto l’impegno costante e solidale del direttore Roberto Sciarratta per aver creduto nella rassegna e averne sostenuto il percorso. Il loro patrocinio – conclude Biondi – ha rappresentato un riconoscimento importante e ha contribuito a valorizzare un progetto che mette insieme cinema, cultura e territorio».

Il successo della rassegna ha fatto emergere, inoltre, una richiesta precisa da parte del pubblico: dare continuità all’esperienza anche durante la stagione invernale. Sono stati infatti moltissimi gli spettatori che, nel corso delle serate, hanno chiesto una nuova stagione cinematografica anche nei mesi più freddi, per consentire alla rassegna di proseguire anche al di fuori della stagione estiva. Il Palacongressi potrebbe rappresentare una sede naturale per dare continuità al progetto e spero di ottenere nuova fiducia per iniziare a progettare una nuova programmazione.

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