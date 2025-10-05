Avrebbe continuato a perseguitare l’ex compagna nonostante il divieto di avvicinamento imposto e l’applicazione del braccialetto elettronico. I carabinieri hanno arrestato un quarantenne residente a Licata in esecuzione di un’ordinanza emessa dal gip del tribunale di Agrigento. Il giudice ha disposto l’aggravamento della misura cautelare disponendo nei confronti dell’indagato la custodia in carcere.

I militari dell’Arma, dopo le formalità di rito, hanno trasferito il quarantenne nella Casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento. L’uomo, secondo quanto ricostruito, non si sarebbe rassegnato alla fine della relazione rendendosi protagonista di atti persecutori e minacce. Per questo era stato sottoposto al divieto di avvicinamento ma le prescrizioni sarebbero state disattese facendo così scattare l’arresto.

