Proseguono i controlli della polizia locale di Agrigento per verificare il rispetto delle regole di settore, il possesso delle autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande e l’osservanza delle prescrizioni delle licenze e l’occupazione abusiva del suolo comunale. Le ispezioni hanno interessato diverse attività commerciali tra Porta di Ponte, via Atenea e strade circostanti. Gli agenti hanno accertato irregolarità ed elevato sanzioni per migliaia di euro.

Un negozio di fiori è risultato sprovvisto di alcuni permessi e per questo motivo il titolare è stato multato con 5mila euro. L’attività è stata temporaneamente sospesa. In un locale del centro, invece, è stato scoperto un lavoratore in nero. Nei confronti del gestore è scattata una multa di 4.500 euro. È di 600 euro, invece, la sanzione per il titolare di un ristorante che ha posizionato tavoli e sedie ben oltre lo spazio previsto dalla concessione.

