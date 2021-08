Vino, cibo e cinema: format vincente (VIDEO)

Le gente riportata in arena con film di qualità e degustando le prelibatezze del territorio agrigentino. E’ la rassegna estiva “Le strade del cinema” dell’Arci John Beluschi di Agrigento. Un ciclo itinerante ideato da Fabio Gullotta, presidente delle strade del vino della valle dei templi. Una rassegna di qualità che porta sul territorio pellicole interessanti, capaci di emozionare, divertire, ma anche far riflettere attraverso il linguaggio universale del cinema. Lo scorso 19 agosto, nell’azienda Carbonia di Aragona, la proiezione del film “Un’estate in provenza”. Si prosegue il prossimo 26 agosto.

(VIDEO)