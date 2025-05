Il Lotto premia Agrigento e Castrofilippo. Nell’ultima estrazione, come riporta Agipronews, si registrano due vincite per un totale di quasi 40mila euro. A Castrofilippo, un fortunato giocatore si è portato a casa 28.500 euro con tre ambi e un terno giocati nella ricevitoria di piazza Giovanni XXIII. Nella tabaccheria e ricevitoria “Patti” nell’area di Porta di Ponte ad Agrigento, una persona ha azzeccato una quaterna e tre terni su tutte le ruote, per un totale di 12.450 euro.

