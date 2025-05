Si sono svolte nei comuni di Racalmuto e Grotte, le Giornate della Legalità, promosse dai Carabinieri della Compagnia di Canicattì in collaborazione con l’Istituto comprensivo statale “Leonardo Sciascia”. Due giornate intense dedicate alla sensibilizzazione degli studenti delle scuole secondarie di primo grado sui rischi legati al bullismo e al cyberbullismo, fenomeni purtroppo sempre più diffusi, soprattutto tra i più giovani. Durante gli incontri, i Carabinieri hanno illustrato le diverse forme che la violenza tra pari può assumere, evidenziando in particolare la pericolosità del cyberbullismo, spesso nascosto dietro lo schermo ma capace di generare profonde sofferenze psicologiche.

La dirigente scolastica, Carmela Campo, ha espresso vivo apprezzamento per l’iniziativa, sottolineando il ruolo centrale della scuola come presidio di legalità e luogo di ascolto attivo. “La collaborazione con le forze dell’ordine – ha dichiarato – è fondamentale per offrire ai ragazzi strumenti utili per riconoscere situazioni di pericolo e difendersi da esse”. L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso educativo volto a rafforzare il senso civico degli studenti e promuovere una cultura del rispetto e della legalità, in un’ottica di piena sinergia tra scuola e istituzioni.

