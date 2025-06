Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, formazione con la quale un mese fa ha vinto la Coppa Italia, è tornato per le vacanze estive nella sua Ribera. “Torno qui ogni anno, sono casa mia, il cordone ombelicale con la mia terra è vivo, non è stato mai tagliato”, ha detto Italiano, che si è intrattenuto in centro con le numerose persone del luogo, amici, parenti e conoscenti che gli si sono avvicinate.

All’allenatore del Bplogna è stato consegnato il titolo di socio onorario del locale circolo ricreativo “Buoni amici”. Nato a Karlsruhe, in Germania, dove i suoi genitori si erano trasferiti per lavoro, già all’età di 6 mesi la famiglia di Vincenzo Italiano tornò a Ribera. Da qui Vincenzo mosse i primi passi nella locale formazione giovanile, per poi vestire le casacche di diverse squadre siciliane, tra cui Trapani e PartinicAudace, fino a raggiungere il calcio professionistico.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp