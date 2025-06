Un quarantenne agrigentino è rimasto ferito in un incidente stradale che si è verificato, questa mattina, in via Cavaleri Magazzeni, tra Cannatello e San Leone. A scontrarsi un motociclo, Piaggio Vespa, condotto dal quarantenne e un’auto, Citroen C3, con alla guida un trentenne.

Ad avere la peggio il centauro, trasferito con un’autoambulanza al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio.

Non versa in gravi condizioni. Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della sezione Infortunistica stradale della polizia locale di Agrigento e per la viabilità il personale della polizia provinciale.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp