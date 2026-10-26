Una delle arterie stradali più importanti per la viabilità della periferia agrigentina resta sbarrata e il caso approda ufficialmente in Consiglio comunale. Il consigliere Cristian Licata ha infatti depositato un’interrogazione urgente con richiesta di trattazione al Question Time per fare luce sulla prolungata chiusura di Via dei Fiumi, a Villaggio Mosè, interdetta al transito dopo la violenta ondata di maltempo dello scorso 19 settembre. L’iniziativa punta a sbloccare una situazione di stallo che si protrae ormai da diverse settimane, penalizzando pesantemente i residenti e gli automobilisti della zona.

«Via dei Fiumi rappresenta uno snodo cruciale per il collegamento tra il Villaggio Mosè e le località balneari e residenziali di Cannatello, Zingarello e San Leone – afferma Licata -. La sua chiusura prolungata ha eliminato un’alternativa strategica alla viabilità principale, riversando tutto il flusso veicolare sul già congestionato Viale Leonardo Sciascia. Oltre ai pesanti disagi per il traffico, a preoccupare maggiormente è la persistenza delle condizioni di pericolo che hanno inizialmente imposto lo stop alla circolazione».

Subito dopo il nubifragio di settembre, l’allora assessora (oggi vicesindaco) Maria Miccichè aveva avviato una ricognizione di circa 70-80 siti critici, convocando un tavolo tecnico a cui prese parte anche il Dirigente generale della Protezione Civile regionale, Salvatore Cocina, per richiedere risorse straordinarie. Tuttavia, a distanza di oltre un mese, i lavori non sono partiti. Al centro della contestazione del consigliere Licata c’è il presunto “rimpallo” di competenze tra l’amministrazione comunale e l’Aica (Azienda Idrica Comuni Agrigentini) per quanto riguarda la gestione e il ripristino dei sottoservizi e delle reti idrico-fognarie danneggiate.

Nell’interrogazione indirizzata al Sindaco e all’assessore competente, Licata esige risposte chiare e scritte basate sugli atti degli uffici, chiedendo di conoscere: Quale sia l’esatto riparto delle competenze e degli interventi economici tra Comune e Aica; Perché non siano state attivate le procedure d’emergenza previste dal codice dei contratti pubblici (Art. 140 D.Lgs. 36/2023) per accelerare i lavori; Quali siano gli effetti concreti delle richieste per la dichiarazione dello stato di crisi inoltrate alla Regione.

«La sicurezza dei cittadini viene prima di ogni rimpallo e la strada non può restare chiusa a tempo indeterminato — dichiara il consigliere Licata —. Servono decisioni, date e interventi. La richiesta è concreta: un tavolo tecnico immediato, responsabilità definite e un cronoprogramma verificabile per riaprire l’arteria al più presto».

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