Dall’insediamento al riassetto della Giunta: fatti e nodi aperti.

AGRIGENTO – Dall’11 giugno al 21 ottobre, i primi mesi dell’amministrazione di Michele Sodano sono stati segnati da questioni finanziarie, servizi comunali, cultura e confronti politici. Ecco una ricostruzione per grandi linee, basata su alcuni articoli giornalistici pubblicati nel periodo.

Teatro Pirandello: dal Cda alle nomine

Il 17 luglio AgrigentoOggi.it ha riferito dell’ipotesi di rinnovo anticipato della governance della Fondazione. Il 23 luglio si è dimesso il vicepresidente Andrea Cirino; il 21 agosto hanno lasciato il presidente Alessandro Patti e i consiglieri Pino Miccichè e Gaetano Airò. Il 31 agosto Sodano ha presentato il nuovo Cda: Osvaldo Lo Iacono, Silvia Giambrone, Giuseppe Innocente e Maricetta Lombardo. Il 15 ottobre è stata riportata la nomina di Leandro Picarella alla direzione artistica; il 17 ottobre è emerso il nome di Fausto Savatteri per la direzione generale.

Giugno-agosto: conti e Pride

Il 3 agosto il confronto con l’ex sindaco Francesco Miccichè ha riguardato la situazione economica comunale. Il 6 agosto AgrigentoOggi.it ha annunciato il primo Pride cittadino, previsto il 29 agosto. Il Comune ha concesso il patrocinio gratuito, confermato il 23 agosto. Sodano ha partecipato al corteo con la fascia tricolore.

Settembre: uffici, servizi e cultura

Il 18 settembre, presentando i primi cento giorni, Sodano ha riferito di 339 dipendenti comunali a tempo indeterminato, contro i 441 del 2020, due dirigenti per sette settori e 136 milioni di euro di residui tributari.

Fra i temi amministrativi figurano acqua, rifiuti, strade, assistenza e continuità del servizio ASACOM. Dopo Agrigento Capitale italiana della Cultura 2025 restano questioni legate alla Fondazione e alle eventuali risorse residue. Turismo, Mandorlo in Fiore e progetti PNRR, FSC e FESR completano il quadro. Nello stesso mese si è dimesso il vicesindaco Giovanni Crosta.

Ottobre: bilancio, cimiteri e Giunta

Il 6 e il 12 ottobre Report Sicilia ha segnalato ritardi nell’iter del bilancio 2026-2028. L’8 ottobre AgrigentoOggi.it ha riportato le critiche del consigliere Dino Alonge sui primi 120 giorni. Il 15 ottobre il Consiglio comunale era stato convocato anche sulla situazione politico-amministrativa; il 19 un editoriale ha affrontato le possibilità di programmazione dell’ente.

Il 20 ottobre AgrigentoOggi.it ha pubblicato l’intervento dell’assessore Riccobene: «Cimiteri al collasso …». L’assessore ha riferito di 34 feretri in attesa di collocazione, richiamando i loculi di Piano Gatta, il decoro e la digitalizzazione degli archivi. Si è discusso anche del progetto di gestione privata dei servizi cimiteriali e delle intenzioni del Comune.

Il 21 ottobre è stato annunciato il nuovo assetto della Giunta: Michelangelo Lo Piparo è entrato nell’esecutivo e Maria Miccichè è diventata vicesindaca.

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