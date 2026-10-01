Aggredito e rapinato del portafogli, all’interno del quale erano custoditi poco meno di 100 euro. La vittima è un ragazzo di vent’anni ospite di una comunità di accoglienza. I carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Agrigento, poco più tardi, hanno identificato, rintracciato e denunciato a piede libero un cittadino tunisino di vent’anni, senza fissa dimora, ritenuto responsabile del reato di rapina in concorso. Insieme a lui avrebbe agito un complice, in via di identificazione.

L’episodio si è verificato l’altro pomeriggio lungo il viale Leonardo Sciascia al Villaggio Mosè. I due malviventi con una scusa hanno avvicinato il giovane. Nel giro di pochi istanti, la situazione è degenerata.

La vittima è stata presa a calci e pugni. Sotto i colpi dei due malviventi, il ventenne è rovinato a terra. I rapinatori ne hanno subito approfittato per frugare nelle sue tasche e sottrargli il portafogli. Una volta ottenuto il bottino, i due si sono dati a una precipitosa fuga a bordo di un monopattino. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti tempestivamente i carabinieri che hanno avviato i primi accertamenti. I militari dell’Arma sono riusciti a risalire a uno dei presunti responsabili: si tratta del giovane straniero.

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