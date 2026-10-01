Gli agenti del Commissariato di Polizia di Palma di Montechiaro hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi da essa abitualmente frequentati, con l’applicazione del braccialetto elettronico.

Il provvedimento, che impone all’indagato di mantenere una precisa distanza dalla vittima, è stato emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento, su richiesta della locale Procura della Repubblica che ha coordinato i primi e tempestivi accertamenti.

Destinatario della misura cautelare è un trentasettenne di Palma di Montechiaro. L’uomo è gravemente indiziato del reato di maltrattamenti in famiglia ai danni di una coetanea.

Le indagini, condotte con rapidità e discrezione dai poliziotti del Commissariato palmese, hanno permesso di raccogliere un solido quadro indiziario a carico dell’uomo, delineando una condotta reiterata nel tempo che ha spinto l’autorità giudiziaria a intervenire per garantire l’incolumità della donna.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp