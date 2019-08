Villaggio Mosè. Tenta di rubare una bicicletta, ma viene scoperto. Denunciato migrante

Dopo avere allungato le mani, riuscendo ad aprire il cancelletto di una villetta, ha provato a rubare una bicicletta. Protagonista un giovane extracomunitario. Una vicina di casa si è accorta di tutto, e gridando, ha messo in fuga il ladro, il quale, si è allontanato con un’altra bicicletta. È successo in via Lombardia, nel quartiere di Villaggio Mosè.

Ad accorrere, nell’immediatezza, il proprietario dell’immobile, che senza perdere altro tempo, in auto si è messo all’inseguimento del ladro. Una volta localizzato, mantenendosi a distanza, ha visto l’immigrato entrare in una comunità alloggio di viale Cannatello. Poi ha chiamato la polizia, denunciando l’accaduto, e il furto di un’altra bicicletta, avvenuto 24 ore prima.

Dopo alcune indagini i poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento, hanno identificato il responsabile e recuperato la bici rubata, la stessa utilizzata nella seconda incursione. A finire nei guai un 19nne della Guinea, denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per furto e tentato furto.