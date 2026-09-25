Alla guida di un camion stava percorrendo la carreggiata a velocità ridotta quando, all’improvviso, una porzione di asfalto ha ceduto. In una frazione di secondo si è aperta una voragine che ha letteralmente risucchiato la ruota anteriore del mezzo pesante, lasciandolo impossibilitato a muoversi.

L’incidente si è verificato questa mattina in via Sirio nel quartiere di Villaggio Mosè. Il conducente, fortunatamente, non ha riportato ferite. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale e i tecnici e il personale della Protezione civile comunale.

L’area è stata immediatamente transennata e messa in sicurezza per il forte rischio di ulteriori crolli del sottosuolo. I tecnici sono già al lavoro per accertare le cause del crollo.

Secondo le prime verifiche, il cedimento potrebbe essere stato causato da un’infiltrazione d’acqua nel sottosuolo che, nel corso del tempo, ha progressivamente eroso il terreno di supporto fino a rendere la superficie una fragile trappola.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp