Al consiglio Comunale di Villafranca Sicula è avvenuta la surroga tra il Consigliere uscente, Franco Petrusa, e il primo dei non eletti, Salvatore Buscemi, già Segretario cittadino dell’Udc.

Il Segretario provinciale del partito, Fabio La Felice, esprime entusiasmo e dichiara: “L’Udc è felice dell’ingresso di Salvatore Buscemi in Consiglio Comunale, giovane brillante e carismatico che incarna gli ideali del partito. Siamo certi che svolgerà il ruolo di Consigliere in maniera egregia portando lustro alla sua comunità e al partito.”

Buscemi dichiara: “Con entusiasmo inizio questa nuova avventura Politica. Sarò vicino alle istanze dei miei concittadini e da pungolo costante verso l’amministrazione affinché si possa sempre fare meglio e bene.

Aderisco al partito dell’Udc dove già da Segretario cittadino apprezzavo e condividevo gli ideali Cattolici. Ringrazio il Segretario Regionale Terrana e l’On. Marchetta per la disponibilità mostrata al nostro territorio e il Segretario Provinciale La Felice Fabio sempre a supporto del Partito in provincia.”