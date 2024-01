Domani mattina, per come già annunciato, agricoltori, allevatori e consumatori si ritroveranno a protestare alla rotatoria di Giunone, ai piedi della collina dei templi ad Agrigento. Una ventina, al massimo, i trattori che sfileranno in corteo. Il concentramento è fissato lungo la strada statale 115 in territorio di Licata alle ore 7.

I mezzi agricoli incolonnati passando per Palma di Montechiaro, giungeranno all’ingresso del Villaggio Mosè e verranno deviati verso la Mosella, per andare ad imboccare la statale 640, la Agrigento-Caltanissetta e dunque giungere, fra le 8 e le 8,30, alla rotatoria di Giunone.

Sarà sciopero per gli agricoltori e gli allevatori di Camastra, Canicattì, Licata, Naro e Palma di Montechiaro.