Villa del Sole, presentato il progetto: nascerà una scuola materna. L’appalto dei lavori entro giugno

In sala giunta, nel palazzo di città, il sindaco di Agrigento, Francesco Micciché, e l’assessore Giovanni Vaccaro, hanno presentato il progetto “Realizzazione di una scuola materna Villa del Sole con annesso polo per l’infanzia”. “I lavori saranno appaltati entro il mese di giugno”, hanno detto i due. Nei mesi scorsi, il Consiglio comunale aveva approvato il progetto definitivo in variante allo strumento urbanistico per il via alla realizzazione della scuola materna all’interno della Villa del Sole con annesso polo dell’infanzia. Il progetto definitivo impegna risorse finanziarie importanti.

Circa 2 milioni di euro, la parte più consistente del progetto sono risorse di Agenda urbana che si sono sbloccate dopo l’approvazione dell’Assessorato regionale, fondi che serviranno per la realizzazione di una scuola materna che rispetta tutte le norme di sicurezza. A disposizione, poi, ulteriori 600 mila euro che serviranno per il recupero dell’area verde della villa.

Durante l’incontro di questa mattina, l’assessore Vaccaro ha annunciato le dimissioni. Subentra il consigliere, Alessandro Sollano.