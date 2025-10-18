Villa del Sole, al via il secondo stralcio dei lavori: aggiudicata la gara alla Co.Ge.En. di Enna

AGRIGENTO – Ultimo atto per la riqualificazione della Villa del Sole. Il Comune ha aggiudicato alla ditta Co.Ge.En. Srl di Enna i lavori relativi al secondo stralcio degli interventi previsti nell’area verde.

Si tratta di una fase importante del progetto complessivo, che punta a restituire alla città uno dei suoi luoghi simbolo, completamente rigenerato e accessibile. In questa parte dei lavori – dichiara l’assessore comunale ai Lavori Pubblici Gerlando Principato a La Sicilia – sono previste la sistemazione dei camminamenti dell’area esterna, la zona a sosta, l’ingresso pedonale, l’accesso al campo da calcio e l’area skate.

Gli interventi comprenderanno anche una nuova pavimentazione autobloccante, la realizzazione di ringhiere e parapetti metallici, la messa in opera di panchine, cestini, dissuasori e fioriere, oltre alla sistemazione dell’area verde e all’inserimento di nuove essenze arboree e siepi.

È prevista inoltre la posa di corpi illuminanti e la realizzazione di un impianto fotovoltaico per alimentare l’area, insieme alla sistemazione delle aiuole e delle zone a verde. L’obiettivo è rendere la Villa più sostenibile e sicura anche nelle ore serali.

Il secondo stralcio si concluderà entro la prossima primavera, e sarà completato con la realizzazione di opere a verde e impianti di illuminazione.

La Co.Ge.En. Srl si è aggiudicata l’appalto con un ribasso del 17,06% su un importo a base d’asta di oltre 531 mila euro, per un importo contrattuale complessivo di 483.082,57 euro.

