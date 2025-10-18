Raffadali tira un sospiro di sollievo. Si è conclusa nel migliore dei modi la scomparsa dell’anziano di cui da ore non si avevano più notizie. L’uomo, uscito nel pomeriggio di giovedì a bordo della propria automobile, non aveva fatto rientro a casa, facendo scattare l’allarme tra i familiari e mobilitando immediatamente le forze dell’ordine e i volontari.

Dopo ore di ricerche serrate, coordinate dai carabinieri della locale Stazione con il supporto dei vigili del fuoco, della Protezione civile e di numerosi cittadini, l’anziano è stato ritrovato poco fa, vivo e in buona salute, a pochi chilometri dal luogo in cui era stata rinvenuta la sua auto.

Secondo le prime informazioni, l’uomo avrebbe vagato per diverse ore nelle campagne circostanti, disorientato ma fortunatamente in condizioni fisiche complessivamente buone. Dopo essere stato individuato, è stato assistito dai sanitari del 118, che lo hanno sottoposto ai controlli di routine.

La comunità di Raffadali, in apprensione sin dalle prime ore, ha accolto con sollievo e commozione la notizia del ritrovamento. Un epilogo fortunato che chiude ore di paura e di ansia per familiari, amici e concittadini.

