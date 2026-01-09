Villa Athena Resort investe ancora una volta sull’eccellenza dell’accoglienza. Tutti i collaboratori della reception entrano ufficialmente a far parte di Les Clefs d’Or Italia, la più prestigiosa associazione internazionale che riunisce i professionisti dell’ospitalità di alto livello.

Una scelta chiara, fortemente voluta dal General Manager Roberto Principato, che conferma la visione del resort: puntare sulla formazione d’eccellenza come valore strategico per il segmento luxury.

«L’hotel conferma il proprio impegno verso l’eccellenza nel servizio e nella crescita professionale – spiega Principato – annunciando l’iscrizione dei collaboratori della reception all’Associazione Les Clefs d’Or. È un investimento sulle persone, sul cuore pulsante dell’esperienza di soggiorno».

Les Clefs d’Or – Le Chiavi d’Oro rappresentano a livello internazionale un simbolo di qualità, competenza e professionalità nell’accoglienza alberghiera. L’associazione riunisce concierge e operatori del front office che si distinguono per preparazione, etica, attenzione al dettaglio e capacità di anticipare i desideri dell’ospite.

Per Villa Athena, incastonata nella Valle dei Templi, la reception non è solo un servizio, ma il primo contatto emotivocon l’hotel: il luogo dove l’esperienza prende forma. «Valorizzare questo ruolo significa migliorare ogni aspetto del soggiorno – aggiunge il GM – rendendo l’accoglienza sempre più personalizzata e memorabile».

L’ingresso nella rete Les Clefs d’Or consentirà ai collaboratori di accedere a percorsi formativi qualificati, a una rete professionale internazionale e a strumenti avanzati per elevare costantemente gli standard di servizio, in linea con i parametri più alti dell’ospitalità mondiale.

Una scelta che rafforza il posizionamento di Villa Athena come punto di riferimento del luxury siciliano, dove cura del dettaglio, innovazione e capitale umano diventano la vera firma dell’esperienza.

