Parole chiare, tono diretto e un messaggio che va oltre il parquet. Alla vigilia della prima trasferta del nuovo anno, coach Devis Cagnardi fa il punto della situazione e guarda dritto alla sfida di domenica sul campo di Pallacanestro Orzinuovi, una delle realtà più solide e continue del campionato.

Il tecnico della Fortitudo Agrigento non nasconde il valore dell’avversario: Orzinuovi ha perso sul campo appena cinque gare, in casa è quasi imbattibile e propone una pallacanestro fatta di difesa fisica, ritmo e solidità, elementi che spiegano la posizione di classifica e certificano il lavoro svolto da coach Massimo Gabrielli, dal suo staff e dalla società, capace di rialzarsi dopo le difficoltà della passata stagione.

Dall’altra parte c’è Agrigento, che arriva alla ripresa del campionato con una condizione ancora segnata dall’emergenza, ma anche con segnali incoraggianti. «I ragazzi hanno lavorato molto bene – sottolinea Cagnardi – e qualche spiraglio di buona salute si è visto. È un dato fondamentale per il prosieguo del nostro cammino». Nessuna scorciatoia, nessun alibi: il focus resta sulla battaglia quotidiana, fisica e mentale, che passa dalla palestra e si traduce nelle partite.

Il concetto chiave è uno solo: vivere il presente. Niente rimpianti per ciò che è stato o per ciò che avrebbe potuto essere con una situazione sanitaria diversa. «Quello che c’è da fare oggi per vincere è l’unico pensiero che dobbiamo avere come squadra», ribadisce il coach, fissando l’orizzonte sull’obiettivo salvezza.

C’è spazio anche per un ringraziamento che pesa: quello rivolto ai tifosi. Gli attestati di vicinanza arrivati in queste settimane sono definiti da Cagnardi “carburante prezioso”, energia emotiva indispensabile per costruire il finale di stagione.

Testa dunque a domenica. Palla a due alle 18.00, con Agrigento chiamata a una prova di carattere, prima ancora che di classifica. Tutti connessi.

